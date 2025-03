Botkanker maakte vroegtijdig einde aan carrière, nu brengt jonge Red Dragon BV's op de been: het verhaal van Stig

za 1 maart 2025 08:15

In de schaduw van het grootste volleybalfeest van het jaar bewandelt een jonge ex-volleyballer het lange pad van zijn revalidatie. Stig Helsen (16) had met een plekje op de topsportschool zijn droom in handen, tot botkanker roet in het eten gooide. Wat volgde was een pakkend verhaal én een uitstekende aanleiding om opnieuw een BV-wedstrijd te organiseren met een groter doel.

"Tijdens de zomer van 2024 staat de wereld voor mij op zijn kop." Zo opent Stig Helsen zijn bijzondere verhaal in een filmpje van Top Volley Belgium. De jonge volleyballer zat aan de topsportschool om zijn grote droom waar te maken: Red Dragon worden. Maar dan stortte zijn realiteit heel even in. "Op 10 juni kreeg ik de diagnose botkanker. Sindsdien heb ik al een heel traject afgelegd, met onder meer 9 chemokuren", vertelt Stig. "Ik kreeg ook het verdict dat ik nooit meer zou kunnen volleyballen." Een stevige klap voor de 16-jarige Belg, die toen net een selectie voor de Young Red Dragons beet had. Maar wel een die hij niet alleen moest verwerken. Familie, klasgenoten en de volleybalbond schoten in actie om Stig te ondersteunen.

BV's op steunkousen in Sportpaleis

Te beginnen bij de "zotte tantes" - de woorden van Stig zelf. Zij gebruikten hun creatieve brein en vingers om die om te zetten in financiële steun. De tantes ontwikkelden sokken met een kraanvogel op om hun "strijder" weer vleugels te geven. De term "Kraan-STIG-e steunkousen" was geboren en ging ook vlot over de toonbank bij vrienden en sympathisanten. "Merci, het is een van de vele lichtpuntjes die het voor mij makkelijker maken", deelt de revaliderende Stig, die zijn weinige energie aan enorm veel doorzettingsvermogen koppelt. Al moeten de grootste stappen in de sokken misschien nog gezet worden.

Ik hoop dat iedereen - ook zij die geen sokken nodig hebben - toch een paar aankoopt. Ruben Van Gucht

Want komende zondag staat tussen de mannen- en vrouwenfinale van het bekerfeest weer een 'Volley with the Stars'-wedstrijd op de agenda. Daarin nemen twee teams vol Bekende Vlamingen het tegen elkaar op. Leuk detail: alle deelnemers zullen de steunsokken voor Stig dragen om ze te promoten. Want ook in het Sportpaleis zullen fans een paar kunnen kopen ten voordele van zijn revalidatie én het Kinderkankerfonds. "Nét dat is een mooi, groter doel om je te engageren voor zo'n match", deelt onze eigen Ruben Van Gucht, die het veld betreedt in Team 1. "Ik hoop dat iedereen - ook zij die geen sokken nodig hebben - toch een paar aankoopt." Aan motivatie geen gebrek bij de bekende koppen.

De steunsokken - met dubbele betekenis - voor Stig.

Peter Van de Veire, Kris Wauters, Metejoor, Stan Van Samang, Conner Rousseau, ... Het is slechts een greep uit de deelnemers die voor Stig een balletje komen slaan. "Kris Wauters vroeg me om mee te doen. Wie ben ik om tegen hem nee te zeggen?", grinnikt Van Gucht. "Ik zie het helemaal zitten. Zeker om met topcoaches als Frank Depestele en Hendrik Tuerlinckx samen te werken." Onze presentator en commentator hoopt vooral te domineren aan het net. "Daarnaast reken ik op een stevige portie winnaarsmentaliteit in mijn team. Als het eerste fluitsignaal gaat, telt maar één ding: winnen", besluit Van Gucht. Al wordt Stig - die in een uitverkocht Sportpaleis de wedstrijd op gang zal fluiten - hopelijk de échte winnaar van de dag.

Zondag staat met de bekerfinales het grootste volleybalfeest van het jaar op de agenda. Uiteraard zit je bij Sporza goed om beide finales te bekijken en te volgen met live-updates. De mannenfinale tussen Roeselare en Menen start om 13.30 uur op zowel VRT1, Radio 1 als via onze livestream. De eindstrijd bij de vrouwen tussen Asterix Avo en Gent volgt om 16.55 uur op VRT Canvas.

Team 1 mét Ruben Van Gucht:

