Judd Trump walst in de finale over Shaun Murphy en wint na 3 verloren finales dan toch Shanghai Masters

Na 3 verloren finales is het dan toch eens gelukt voor Judd Trump op de Shanghai Masters. Gisteren wipte de Brit al titelverdediger Ronnie O'Sullivan, vandaag zette hij Shaun Murphy vlot opzij in de finale. Een 11-5-zege was goed voor zijn eerste winst ooit op het Chinese toernooi.

Drie keer liep het ultiem al fout voor Judd Trump op de Shanghai Masters. In 2012 gaf hij een voorsprong weg in de finale, ook in 2015 en 2017 greep de Brit net naast de eindzege.

Maar dit jaar is het dan toch gelukt voor een indrukwekkend spelende Trump. Gisteren smeerde hij Ronnie O'Sullivan zijn eerste nederlaag sinds 2016 aan op het Chinese toernooi.

Een voorbode van wat we ook vandaag zouden zien in de finale: eenrichtingsverkeer. In de namiddagsessie greep Trump zijn landgenoot Shaun Murphy meteen bij de keel.

Na 8 frames stond een duidelijke score op het bord: 7-1. Murphy deelde wel nog een tegenprikje uit, waardoor de Britten aan de avondsessie begonnen met een score van 7-3.

Maar ook daar was de spanning snel weer weg, want Trump maakte er 10-3 van. Murphy etaleerde nog even zijn kunnen met 2 centuries, daarna maakte Trump het af. 11-5 en eindwinst in het eerste toernooi van het jaar voor de Brit.