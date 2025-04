Ronnie O'Sullivan biedt zichzelf aan als coach van Luca Brecel: "Al weet ik niet of je hem kan coachen"

Volgende week begint in Sheffield (Eng) het WK snooker. Of Ronnie O'Sullivan (49) meespeelt, heeft hij nog niet beslist. In de aanloop naar het toernooi heeft de 7-voudige wereldkampioen het wel over zijn ambitie als coach.

"Ik zou graag een jonge speler een handje helpen in zijn ontwikkeling", vertelt O'Sullivan in een gesprek met TNT Sports, "maar ik zou ook graag met een topper werken die het WK kan winnen."

"Om iets extra's toe te voegen aan zijn spel, zoals Ray Reardon met mij gedaan heeft. Het leek op een kleinigheid, maar voor het betekende een groot verschil voor mijn snooker."