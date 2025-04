"Ciao cacao: hij speelt in een andere League": Lidl-Trek blinkt collectief uit, maar legt zich neer bij meesterschap Pogacar

kalender zo 6 april 2025 21:05

2e en 5e: Lidl-Trek was zonder twijfel een van de sterkste blokken in de Ronde van Vlaanderen. Mads Pedersen mocht op het podium pronken met dank aan Jasper Stuyven. "Laat ons het positief bekijken: als we alles moeten geloven, zou Pogacar 3 minuten weggereden zijn", knipoogde Stuyven.

Bij zijn debuut was Mads Pedersen in 2018 al 2e geworden, vandaag evenaarde hij dat beste resultaat. "Het was ideaal om Jasper (Stuyven) bij me op het einde te hebben", analyseerde hij de finale in de achtergrond. "Hij weet dat ik een sprint wil met hoge snelheid. Zelf zag ik het juiste moment en dat was genoeg." "Ik moet Jasper bedanken om de perfecte lead-out te doen", aldus de runner-up. "En het team was indrukwekkend." Meer dan die 2e plaats zat er niet in. "We hoopten nog wel terug te keren door de tegenwind in de diepe finale. Deze koers is pas aan de finish gedaan, hé." "Maar weet je: Pogacar speelt in een andere competitie. Hij slaat ons tegen het canvas en zegt dan: "Ciao cacao!"", vertelde de Deen met een Slavische uitdrukking. Pedersen richt zijn blik nu al op volgende zondag. "Parijs-Roubaix ligt me beter zonder al die klimmetjes. Ik wil deze goeie campagne afsluiten met een zege. Die koers moet me van alle monumenten het beste liggen."

Ik denk dat iedereen een minder moment heeft gehad op de hellingen. We hebben zelf gedaan wat we konden, al is het moeilijk om nu al een nuchtere analyse te maken. Jasper Stuyven