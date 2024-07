Ronnie O'Sullivan verliest voor het eerst sinds 2016 in Shanghai, Judd Trump speelt de finale

Wat zal het raar aanvoelen voor Ronnie O'Sullivan. Voor het eerst sinds de achtste finales van 2016 moest "The Rocket" vandaag nog eens een nederlaag incasseren op de Shanghai Masters.

De Brit won het toernooi tussen 2017 en 2023 vier keer op rij (van 2020 tot en met 2022 gingen de Shanghai Masters niet door wegens de coronapandemie). Maar zijn winstreeks kwam abrupt tot een einde.

In de halve finales kreeg O'Sullivan een fenomenaal spelende Judd Trump tegenover zich. Met breaks van 51, 106, 128, 127, 82, 71 en 91 maakte Trump er nog voor de pauze 8-1 van.

Na de onderbreking sloop O'Sullivan nog wel even dichterbij tot 8-3, maar met onder meer een nieuwe century (101) kegelde Trump de zevenvoudige wereldkampioen uiteindelijk uit het toernooi: 10-3.

Geen 22e zege op een rij voor O'Sullivan dus in het Shanghai Indoor Stadium, wel een vierde finale voor Trump. Hij moet morgen afrekenen met zijn landgenoot Shaun Murphy in een best of 21.

Hoe dan ook krijgt het Chinese toernooi een nieuwe winnaar op de erelijst. Trump werd wel al driemaal tweede, Murphy slaagde daar eenmaal in. Winnen lukte de Britten tot dusver nog niet.