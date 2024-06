Simone Biles tankt olympisch vertrouwen met 9e VS-allroundtitel: "Ik ben zo trots"

Biles had al het recordaantal allroundtitels in handen: na 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 en 2023 is ze ook in 2024 Amerika's beste.



Met een totaal van 119.750 punten had de viervoudige olympische kampioene een grote voorsprong op nummer 2 Skye Blakely (113.850). Kayla DiCello (110.800) eindigde derde. In één moeite pakte Biles ook de 4 individuele titels weg.



"Ik wilde me vandaag comfortabel voelen en vertrouwen krijgen in mijn turnen met het oog op de olympische trials en zo een volgende stap zetten richting Parijs", bleef Biles bescheiden.



Op de vorige Spelen, Tokio 2020, werd ze getroffen door "twisties", een gekend fenomeen bij turners, waarna ze 2 jaar de competitie achterwege liet.



Ze domineerde in oktober het WK in Antwerpen met 4 gouden (teamfinale, balk, vloer en allround) en 1 zilveren medaille (sprong). Goed voor 23 WK-medailles in totaal.



"Ik kan niet trotser zijn over hoe mijn vorm op dit moment is en hoe ik vertrouwen tank voor een publiek. Ik ben nu wat ouder en weet exact hoe ik de kalmte moet bewaren, als er iets niet ging zoals verhoopt."



"Het is het resultaat van jaren therapie, maar ook van goede ploegmates."