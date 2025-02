Geen Kopecky, maar welke Belgen schitteren wel? Jouw gids voor het allereerste EK baanwielrennen in ons land

Van woensdag tot en met zondag is de piste in Heusden-Zolder het decor voor het EK baanwielrennen. Voor de allereerste keer strijden heel wat kleppers in ons land om de befaamde sterrentruien. Lotte Kopecky en Fabio Van den Bossche zijn er helaas niet bij. Wie dan wel met een favorietenrol vertrekt? Je leest het in deze gids.

Dat EK brengt dit jaar een primeur met zich mee. Voor het eerst vindt het kampioenschap in zijn moderne vorm plaats in ons land. Place to be? De gloednieuwe Velodroom in Heusden-Zolder.

Het is nog even wachten op de voorjaarsklassiekers op de weg, maar naar goede gewoonte bezorgt het EK baanwielrennen de wielerfans een perfecte aanloop.

"En tegenwoordig staat ze nog wat verder in haar ontwikkeling. Als ze in orde is, mogen we haar zeker bij de kanshebbers rekenen."

"Ofwel past het niet in haar seizoensplanning, ofwel wilde ze een statement maken richting de Vlaamse overheid voor het verlies van haar beurs", schat wielerkenner Renaat Schotte haar afwezigheid in.

Naar wie de Belgen ook niet moeten kijken op dit EK, is Lotte Kopecky . Vorig jaar greep ze nog 2 Europese titels in een halfuur tijd (puntenkoers en afvalling), dit jaar is de leading lady er niet bij.

"Bij de mannen zijn we trouwens op elk nummer reëel medaillekandidaat. Misschien net iets minder in de ploegenachtervolging, al kunnen we daar hopen op een 'eigen-publiek-effect', waardoor de medailles iets feller van kleur zijn."

"Bij de mannen komen we bij een aantal usual suspects uit", stelt onze commentator. Zo is het vooral uitkijken naar Lindsay De Vylder . Hij werd enkele maanden terug wereldkampioen in het omnium.

1. Harrie Lavreysen

Een monster op twee wielen. De Nederlandse spurtbom is altijd en overal een van de topfavorieten en wil ook in zijn buurland schitteren. De voorbije twee EK-edities veroverde Lavreysen goud in de sprint, de teamsprint én het keirin. Lapt hij er deze week een nieuwe hattrick bij?



2. Portugese dubbel

Iuri Leitao en Rui Oliveira zijn de namen om in de gaten te houden bij Portugal. Zij nemen het als regerend olympisch kampioen koppelkoers wellicht op tegen het Belgische duo Vandenbranden/De Vylder.



Ook de Duitse titelverdedigers Roger Kluge en Tim Torn Teutenberg zijn van de partij. Krijgen we een spannende strijd om het goud? Nog even opfrissen: De Vylder en Van den Bossche gingen vorig jaar met zilver aan de haal.

3. Lorena Wiebes

Vorige week won ze nog 3 etappes en het puntenklassement in de UAE Tour. En of Lorena Wiebes klaar is voor het EK. Enkele maanden terug greep ze bij haar WK-debuut al goud op de scratch. Deze keer neemt ze er ook nog het omnium bij.