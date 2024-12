"Het was tijd voor nieuwe uitdaging": Sander Gillé spreekt voor het eerst over scheiding met Joran Vliegen

Na meer dan tien jaar zullen Sander Gillé en Joran Vliegen geen duo meer vormen in het tennis. De dubbelpartners maakten onlangs bekende dat ze de samenwerking stopzetten. Vandaag sprak Gillé voor het eerst over die beslissing en zijn toekomst. "Het was geen lastige zoektocht voor mij", klonk het.

In 2025 zal Gillé een duo vormen met de 28-jarige Pool Jan Zielinski (ATP 25 dubbel). "Jan zat in dezelfde situatie, dus het was geen lastige zoektocht voor mij. Hij is een jonge speler die erg krachtig en zeer gemotiveerd is. Hij heeft een groot potentieel met nog veel ruimte voor verbetering."

"Aan het einde van een seizoen is het niet ongebruikelijk dat duo's stoppen. Het was tijd voor een nieuwe uitdaging", vertelde de 33-jarige Gillé aan persagentschap Belga.

We hebben waarschijnlijk wat tijd nodig om ons aan te passen, dus we hebben nog geen plannen gemaakt.

Zielinski bereikte de dubbelfinale van de Australian Open in 2023 (met de Monegask Hugo Nys) en zegevierde dit jaar in het gemengde dubbelspel in Melbourne en op Wimbledon (telkens met de Taiwanese Hsieh Su-Wei, in het vrouwendubbel de partner van Elise Mertens).

"Ik ben net terug van een week trainen in Polen", vervolgde Gillé, die meedeelde dat alles heel goed is verlopen in een geweldige sfeer. "We hebben waarschijnlijk wat tijd nodig om ons aan te passen, dus we hebben nog geen plannen gemaakt. Het spreekt echter voor zich dat we hopen aan het einde van het jaar in de top acht te eindigen."

Gillé zei dat hij zijn eerste toernooi met Zielinski wil spelen in Adelaide (6 januari). Tijdens het toernooi in Brisbane (30 december) zal Gillé normaal een team vormen met de Colombiaan Nicolas Barrientos (ATP 49 dubbel), omdat Zielinski dan aantreedt in de United Cup met Polen (27 december-5 januari).