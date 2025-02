Met kopvrouw Longo Borghini en André Greipel als geheim wapen: hoe UAE ook bij de vrouwen naar de top stormt

In de aanloop naar het openingsweekend leggen we ons vergrootglas op de beste vrouwenteams. Wie zijn de kopvrouwen? In welke koersen willen ze scoren? En welk talent moeten we in het oog houden? Voor UAE-ADQ heeft Head of Sports Cherie Pridham een pasklaar antwoord op al die vragen.

"Voor de topklassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik schuiven we een kwartet naar voren: Silvia Persico, Karlijn Swinkels, Eleonora Gasparrini en Elisa Longo Borghini."

Laatst genoemde is de superaanwinst van UAE-ADQ. "Al voelt het aan alsof ze al jaren deel uitmaakt van onze ploeg", vertelt Cherie Pridham.

"Longo Borghini is een droom van een kopvrouw. Ze weet exact wat ze wil van de renners en de staf. Haar voorjaar begint in de Strade Bianche, waarna ze doortrekt tot Luik."

Maar er is meer dan enkel Longo Borghini. "Door haar komst is de lat voor iedereen hoger gelegd. Zo verwacht ik bijvoorbeeld veel van Gasparrini in de Omloop en het Italiaanse drieluik."

"Ook Swinkels zal een nieuwe stap zetten in de klassiekers. Ze neemt haar leidersrol heel serieus en kan meteen scoren in de Italiaanse koersen en Gent-Wevelgem."

"In de minder grote klassiekers (zoals Le Samyn en Nokere) willen we talenten ontwikkelen zoals de Nederlandse Sofie van Rooijen. Het is haar eerste jaar in de WorldTour, maar we hebben veel vertrouwen in haar."