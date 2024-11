Na meer dan 10 jaar scheiden de wegen van Joran Vliegen en Sander Gillé: "Met het grootste respect voor mekaar"

"Na meer dan 10 jaar hard werken, ongelooflijke herinneringen en talloze prestaties hebben we besloten om allebei een andere weg in te slaan", laten Sander Gillé (33) en Joran Vliegen (31) weten via de sociale media.

"Dat doen we met het grootste respect voor mekaar. We zijn dankbaar voor alles wat we samen bereikt hebben."

Gillé en Vliegen begonnen op het laagste niveau en werkten zich op tot de top van het dubbelspel. Vorig jaar speelden ze de finale van Roland Garros, die ze met 6-3 en 6-1 verloren van het duo Dodig-Krajicek. Dit jaar wonnen ze het toptoernooi van Monte Carlo.

"In totaal wonnen we 40 toernooien samen", weten ze. "Het resultaat van teamwork."

Voor de nationale ploeg zullen Gillé en Vliegen wel nog een duo vormen. "We blijven beschikbaar voor de Daviscup en de Olympische Spelen", besluiten de dubbelspecialisten.