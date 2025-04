"Stop met zeveren en win": 1988, de Ronde van Vlaanderen van "kleine sjarel" Eddy Planckaert

José De Cauwer is een vat vol verhalen. Voor elke topklassieker laten we hem een anekdote uit zijn verhalentrommel schudden. Vandaag: de Ronde van Vlaanderen.

1988 is het jaar waarin Eddy Planckaert het familiejuk van zich afgooide. Met José De Cauwer als nieuwe mentor. "Hij kwam dat jaar bij ons in de ploeg en had al tal van koersen gewonnen, maar dat waren geen supergrote zeges. Zijn broer Walter had de Ronde van Vlaanderen al gewonnen, Willy de groene trui." "Ik zei toen tegen Eddy: "Stop met zeveren en win de Ronde en de groene trui. Dan is dat verhaal van "onze kleine" binnen de familie opgelost. Jij bent toch niet minder dan zij?"" "Ik heb hem daar geraakt en we zijn beginnen te werken. Milaan-Sanremo werd niets, maar voor de terugreis schrapte ik mijn vliegreis en ging ik met Eddy mee in de auto naar België." "We praatten er voortdurend over de Ronde, maar Christa (zijn echtgenote) zei tegen mij dat het niet zou lukken, want Eddy had licentienummer 13 en geloofde daar in. Ik zei dat we die vergunning zouden veranderen, maar na de Ronde."

Ik zei tegen Eddy: "Stop met zeveren en win de Ronde en de groene trui. Dan is dat verhaal van "onze kleine" binnen de familie opgelost. José De Cauwer

Spoiler: Planckaert won die Ronde. Maar wat er daags voordien allemaal gebeurde, typeert hem nog meer. "Eddy was een sjarel die zijn fiets nooit poetste, terwijl onze mecanicien Julien De Vriese daar streng op kon zijn. In die tijd moesten de renners zelf nog hun reservefiets meebrengen, hé." "Ik stuurde een mecanicien naar Planckaert om zijn fiets te poetsen. Toen Eddy in het hotel kwam, zei hij hoe proper zijn fiets was en dat hij daar 2 uur mee bezig geweest was. Hij speelde dat spel graag mee." Dat spel ging voort aan de bar. "Ik dronk een whisky-cola en Eddy zei dat hij er ook eentje wilde. "En straks nog een tweede, José."" "De aanwezige journalisten trokken een oogje. Maar daar groeide hij mee. Hij heeft er even van gedronken, de rest was voor mij. Maar daags nadien won hij dus de Ronde."

