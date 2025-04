Plots zijn ze in Venezuela zot van Vlaanderen door opvallende Ronde-debutant: "Ooit klassieker winnen"

Schrik zondag niet als een Venezolaan plots opduikt in de voorfinale van de Ronde van Vlaanderen. Orluis Aular (Movistar) wil niet zomaar een figurantenrol vertolken en droomt van meer.

Orluis Aular excuseert zich op een minzame manier. "Die dekselse Vlaamse hellingen", lacht hij. "Maar ze liggen me verdomd goed."

"Hola, ik ben eindelijk vrij. Mijn spieren deden nog zoveel pijn van woensdag in Dwars door Vlaanderen, waardoor mijn fysio zijn handen vol had aan mij."

"Hola, mijn fysio is me nog altijd aan het masseren. Bel me anders over driekwartier terug."

"Hola, kan je me over een halfuurtje terugbellen? Want ik lig net op de massagetafel."

In Japan met ouwe rot

Speciaal is het wel als je weet dat Aular uit Venezuela komt. Een land waar voetbal en baseball de toon aangeven.

In 2017 dronk ik geregeld een koffietje op de markt van Oudenaarde.

In 2017 dronk ik geregeld een koffietje op de markt van Oudenaarde.

Aular deed alle opofferingen, ging in 2019 een jaar in Japan wonen en koersen aan de zijde van "Paco" Mancebo (op zijn 49e nog altijd profrenner) en greep in 2023 net naast een ritzege in de Vuelta. "Dat was de kans van mijn leven. Balen", sakkert de Venezolaan.

"Toen wist ik het: op een dag wil ik die hellingen opknallen in de Ronde van Vlaanderen."

"In 2017 dronk ik geregeld een koffietje op de markt van Oudenaarde. Ik reed toen bij een Belgische ploeg met een Boliviaanse licentie en trainde me suf op de Vlaamse hellingen."

Aular liet als 20-jarige zijn familie in Venezuela achter om zijn profdroom na te streven in Europa.

Koersgekte in Venezuela

Zondag zullen ze in Venezuela al vroeg uit de veren zijn, want wielrennen is daar plots een hot item.

"Vooral de voorbije klassiekers kregen daar veel aandacht. Dat zal wel een beetje te maken hebben met mijn aanwezigheid", klinkt Aular bescheiden. "Ik ben de enige Venezolaan in de WorldTour en de bevolking wil me steunen."

Met de 28e plek in Milaan-Sanremo, de 23e plek in Brugge-De Panne en de 32e plaats in Dwars door Vlaanderen mag de bescheiden Venezolaan gerust met ambities aan de start staan van de Ronde.

"In Dwars door Vlaanderen zat er ook veel meer in dan die 32e plaats", zucht Aular. "Ik kwam net niet ten val in de aanloop naar de Eikenberg (toen Pithie viel). Maar ik moest wel voet aan grond zetten en verloor 10 seconden."

"Ik reed me nog de ziel uit het lijf om weer aan te sluiten. Maar toen Küng versnelde in dat peloton, was dat voor mij de doodsteek."

"Jammer, want ik had heel goeie benen, die een dag later wel nog altijd pijn deden", knipoogt Aular.