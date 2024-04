Gillé en Vliegen boeken mooiste triomf uit carrière met eindzege in dubbelspel van Monte Carlo

Bij hun eerste twee deelnames in Monte Carlo was de eerste ronde telkens het eindstation. En nog nooit hadden ze een finale gespeeld op een Masters 1.000-toernooi.

Toch geloofden Sander Gillé en Joran Vliegen rotsvast in hun kansen in de finale tegen de Braziliaan Marcelo Melo en de Duitser Alexander Zverev. "In dit toernooi is alles mogelijk", stelden ze.

En dat toonde het Belgische dubbelduo ook op het Court Rainier III. Setverlies in de eerste set bracht hen niet van de wijs: ze veerden recht met een sterke 2e set en maakten het af in de supertiebreak met 10-5.

Joran Vliegen liet zich na het laatste punt vallen op het gravel van Monte Carlo. Hij boekte samen met Gillé al zijn 8e dubbeltitel op het ATP-circuit, de allereerste op het Masters 1.000-niveau.

De 33-jarige Gillé en de 30-jarige Vliegen tanken zo extra vertrouwen voor Roland Garros. Vorig jaar verloren de Belgen nog de finale in Parijs, maar ze azen op revanche.