Met de tong uit de mond over de Paterberg: duizenden wielerliefhebbers rijden hun Ronde van Vlaanderen

Zondag is het aan de profs, vandaag aan de wielertoeristen. Duizenden renners uit binnen- en buitenland zijn naar ons land afgezakt om hun Ronde van Vlaanderen te rijden, met de Paterberg (vandaag de Sporzaberg) als kers op de taart.

80, 128, 158 of de volledige 229 kilometer. Dat zijn de vier afstanden die de wielertoeristen vandaag kunnen afleggen in "We Ride Flanders", daags voor de echte kleppers om Vlaanderens Mooiste strijden.

En die wielertoeristen komen van heinde en verre: uit Frankrijk, uit Spanje en uit het Verenigd Koninkrijk, maar ook uit China, Indonesië en de Verenigde Staten. Elke toerfietser wil de Ronde van Vlaanderen aan den lijve ondervonden hebben.

"Omdat het de heilige plaats van het wielrennen is", vertelt een Amerikaan. "Voor het parcours", zegt een man uit Noord-Ierland. "En om goed bier te drinken", knipoogt een Italiaan.

Om hun biertje te verdienen, moeten de deelnemers met z'n allen de gevreesde kasseiklimmetjes over in de Vlaamse Ardennen.

Indonesische wielertoeristen kunnen moeiteloos de heuvels opnoemen: "De Koppenberg, de Taaienberg, de Hotond, ..."