VIDEO - Incidenten en tijdstraffen bij de vleet na de start in Abu Dhabi: Verstappen en Piastri op de bon

Een cleane start was het geenszins in Abu Dhabi. Polesitter Lando Norris ging onbedreigd door de eerste bocht, maar in zijn nek werd ploegmakker Oscar Piastri meteen belaagd door Max Verstappen.



De wereldkampioen kwam enthousiast piepen aan de binnenkant van de bocht, maar na een contact maakten beide rijders een spin. Verstappen viel terug naar de 10e plaats, Piastri was plots 19e.



De jury liet het incident niet blauwblauw en bestrafte de Nederlander met 10 seconden straftijd. "Komaan, ik was gewoon erg ongelukkig", jammerde hij. "Ik had de apex en raakte hem licht."

Piastri kwam er zelf ook niet zonder kleerscheuren vanaf. De Aussie moest eveneens 10 tellen bijschrijven, weliswaar na een andere aai met Franco Colapinto.