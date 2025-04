Staat de nooduitgang op een kier? Crisissfeer bij Red Bull licht clausule in contract van Max Verstappen uit

Zo snikheet het was in Bahrein, zo kil was het binnenskamers bij Red Bull na het crisisoverleg. Teambaas Christian Horner probeerde de parfum de crise nog te maskeren na de 6e plek van Max Verstappen, maar de uitspraken van de wereldkampioen en Helmut Marko spraken boekdelen. "Hoe groot de zorgen zijn over de toekomst van Max? Heel groot."

Sneller dan Max Verstappen met DRS over het circuit kan vlammen, veranderde de sfeer deze week binnen Red Bull. Was er na de "fantastische" zege van Max Verstappen in Suzuka nog hoop op verbetering, dan noemde Verstappen zich in Bahrein "eerder een deelnemer dan een kandidaat in de titelstrijd". Verstappen eindigde pas 6e in de GP van Bahrein, waarin hij lange tijd de grootste moeite had om zijn voormalige ploegmaat Pierre Gasly (Alpine) in te halen. Zelfs Jack Doohan kwam even piepen onder de achtervleugel van de wereldkampioen. De vreugde van in Japan was dus snel bedekt met een laagje woestijnzand. De balans in de RB21 was het hele weekend zoek, de bandenslijtage was "erger dan bij de andere teams" en bovendien liepen ook de pitstops nog eens mis. Was Verstappen na (ook al) frustrerende kwalificaties nog "zen", dan namen de frustraties toch de bovenhand na de race in Bahrein. "We lopen volledig achter de feiten aan. Napraten met het team? Daar heb ik even helemaal geen zin in."

Crisisoverleg

Het contrast met vorig jaar kon niet groter zijn: toen won Verstappen nog voor het 2e jaar op een rij in Sakhir, mét de snelste wedstrijdronde. Hoe kon het zo snel bergaf gaan bij Red Bull? Dat wilde Raymond Vermeulen ook wel weten. Sky Sports zag de manager van Max Verstappen roepen tegen teamadviseur Helmut Marko in de garage. Niet veel later hokte Marko samen met teambaas Christian Horner, Verstappens race-ingenieur Gianpiero Lambiase en technisch directeur Pierre Waché voor "crisisoverleg". Na drie kwartier kwamen ze weer buiten ... met alle gezichten op onweer.

Of ik momenteel meestrijd voor de titel? Nee. Max Verstappen

Horner probeerde voor de pers nog de rust te bewaren. Dat Verstappen met een mindere wagen nog altijd maar op 8 punten van WK-leider Lando Norris staat, is toch niet eens zo slecht?, opperde hij. "Het was een slechte dag voor ons, maar wel in een WK dat 24 races telt." Een wel heel optimistische kijk op de gang van zaken. Ook vorig jaar klaagde Verstappen al dat de bolide waarmee hij in 2022 en 2023 had gedomineerd, "een monster" was geworden. De Nederlander kon - met dank aan een blitzstart - wel een 4e wereldtitel op een rij pakken, maar won slechts 2 van de laatste 14 races. Ook tijdens de wintertests waarschuwde Verstappen al dat het gat met McLaren te groot werd. "Dat is nu ook gebleken. Ik had gelijk", merkte Verstappen op in Bahrein. Kon Red Bull in Japan nog de zwakke plekken maskeren met de afstellingen, dan kwamen die in Bahrein weer pijnlijk aan het licht. "Een catastrofe", vatte Verstappen het samen. "Of ik momenteel meestrijd voor de titel? Nee."

Opstapclausule

De vraag is hoe snel Red Bull met een oplossing kan komen? De sterkte van het team uit Milton Keynes was de voorbije jaren vaak het doorontwikkelen van de wagen, maar nu moeten ze de gaten in een zinkend schip dichten. In Jeddah zullen ze zondag nog geen wondermiddel hebben gevonden. Ook daar dreigen de warme temperaturen Verstappen en Tsunoda parten te spelen. De eerste upgrades voor de RB21 worden pas midden mei in Emilia-Romagna verwacht. "We weten wat de problemen zijn. Het draait nu om het vinden van oplossingen en dat kost een beetje tijd", zei Horner. "We hebben een ongelofelijk sterk technisch team dat de afgelopen jaren geweldige auto's heeft gebouwd." Een extra moeilijkheid: de bevindingen uit de verouderde windtunnel van Red Bull - een overblijfsel van de Koude Oorlog - correleren niet met de actie op het circuit. Er is dus geen garantie dat de upgrades ook vruchten zullen afwerpen.

Er moeten upgrades komen waardoor Verstappen over een wagen beschikt waarmee hij kan winnen. Helmut Marko

Horner deed wel nog zijn best om positief te blijven, teamadviseur Helmut Marko sprak dan weer over "een alarmerende dag". "We moeten zo snel mogelijk snelheid vinden", zei de 81-jarige Oostenrijker. "We hebben lang niet de snelste auto. De problemen zijn groot en het is er meer dan één. Met zulke prestaties komt er van het WK niets in huis." Het wakkert de speculaties over de toekomst van Verstappen weer wat aan, beseft ook Marko. "Hoe groot de zorgen zijn over de toekomst van Max? Heel groot. Er moeten upgrades komen waardoor Verstappen over een wagen beschikt waarmee hij kan winnen." Een belangrijke voorwaarde, die ook in het contract van de Nederlander gebeiteld staat. Verstappen ligt nog tot 2028 vast bij Red Bull, maar als hij geen "competitieve wagen" onder zijn kont krijgt, zou hij mogen vertrekken. Volgens de Britse krant The Times zou Verstappen andere oorden kunnen opzoeken als hij na "een significant deel van het seizoen" niet in de top 3 van het WK-klassement staat. Momenteel staat de Nederlander pas 3e, terwijl George Russell en Charles Leclerc dichterbij sluipen. Neemt de interesse van Mercedes en Aston Martin weer toe? Het belooft deze zomer heter te worden in Milton Keynes dan in Bahrein.