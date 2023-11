Belgische zwemsters fleuren op onder Brigitte Becue: "We hebben allemaal de fun teruggevonden"

De olympische stage van het BOIC in Belek is traditioneel een moment voor de atleten om het olympische gevoel aan te wakkeren. Ook de Belgische zwemmers en zwemsters werkten in Turkije aan de conditie én het vertrouwen, onder het toeziend oog van nieuwe coach Brigitte Becue. "Met haar klikt het heel goed", vertellen Fleur Verdonck en Lana Ravelingien aan Sporza.

"Het klikt heel goed met Brigitte Becue"

Voor de 17-jarige Fleur Verdonck was het haar eerste olympische stage in Belek. "Het bevalt me hier goed. Het is leuk om de andere sporters te leren kennen. En het is een mooi zwembad, alleen smaakt het wat raar", lacht ze. Net als veel andere Belgische zwemmers heeft Verdonck een moeilijk jaar achter de rug. De samenwerking met de Franse coach Fred Vergnoux - die inmiddels vervangen is door Brigitte Becue - bleek op veel vlakken geen succes. "Ik denk dat Fred een heel goeie trainer is, maar misschien beter bij een andere groep. Voor ons was zijn vertrek de beste beslissing. Mijn band met hem was er eentje met ups en downs, maar we hebben wel op een goeie manier kunnen afsluiten met elkaar."

We weten allemaal wat Becue bereikt heeft in haar carrière. We kunnen heel veel van haar leren. Fleur Verdonck

Over de samenwerking met Brigitte Becue is Verdonck vol lof. "Het klikt heel goed met haar. We hebben heel snel een heel goeie band opgebouwd. Brigitte doet heel veel moeite om mij te begrijpen", vertelt Verdonck, die als 17-jarige te jong is om Becue nog te kennen als zwemster. "Maar we weten natuurlijk allemaal wat ze bereikt heeft in haar carrière. We kunnen heel veel van haar leren, dat is altijd fijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt met haar en met de andere trainers." En wat met de olympische ambities van Verdonck? "De workshops in Belek over de Olympische Spelen hebben me wel warm gemaakt. Je hebt meer goesting om erbij te zijn. We zullen stap voor stap zien hoe het gaat."

Lana Ravelingien: "De fun is terug"

"Zin om opnieuw hard te werken"