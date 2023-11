Brigitte Becue: "Voor de Olympische Spelen komt het helemaal goed met Roos Vanotterdijk"

"De rust is teruggekeerd. Ik ben blij dat de zwemmers vertrouwen in mij hebben, als coach en als persoon. Misschien kom ik als vrouw op het juiste moment. Ik ben hard als het moet, maar ik kan ook luisteren en een mamafiguur zijn."

"Het was niet de makkelijkste start", gaat Becue voort, "maar laat het een extra uitdaging zijn. Ik doe mijn best om ze fysiek en mentaal weer op hun plooi te laten komen."

Niet alleen fysiek zijn haar atleten diep moeten gaan. "We hebben ook zwemmers die mentaal overtraind zijn of grensoverschrijdend gedrag meegemaakt hebben."

"Het gaat vooral om zwemmers die fysiek overtraind zijn. Zelfs na een pauze nog, dat is niet oké", doet Becue haar verhaal op de olympische stage van Team Belgium in Belek, in Turkije.

Over Roos Vanotterdijk: "Ze zal hier veel sterker uitkomen"

Voor ze aan haar opdracht begon, had Brigitte Becue al wat verhalen gehoord: "Ik hoor er elke week nog, maar dat zwemmers nu nog overtraind zouden zijn, had ik niet verwacht. Ik ben in gesprek gegaan en heb ze de nodige rust gegeven."



Om die reden heeft goudhaantje Roos Vanotterdijk (18) de olympische stage laten varen. Zij heeft afgezien onder de vorige coach.

"Ze voelt zich beter, het gaat de goede richting uit met haar", vertelt Becue. "Fysiek maakt ze vorderingen, mentaal gunnen we haar nog wat rust."

"Ze zal hier veel sterker uitkomen", denkt de elitecoach. "En voor Parijs komt het helemaal goed. Daar heb ik vertrouwen in."

In februari staat het WK in Qatar nog op het programma. "Dat is nog afwachten", zegt Becue, "maar we focussen op de Olympische Spelen. Alles wat erbij komt, is bonus."

Vanotterdijk, die begin dit jaar de nationale records op de 50 en 100m vrij, de 50 en 100m rug en de 100m vlinderslag scherper stelde, staat in Parijs alvast op de startlijst van de 100 meter rugslag.