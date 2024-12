VIDEO: Dimitri Van den Bergh speelt hoofdrol in hilarische telefoonsketch over WK darts

De hoogmis van het dartsseizoen - het WK - komt er weer aan: van 15 december tot 3 januari zoeken we in Londen een opvolger voor Luke Humphries. En dan kan het wel eens laat worden voor de fans. 's Werelds beste darters bereiden zich volop voor en bieden in een grappig promofilmpje van WK-partner Fireball de fans een helpende hand.

In volle feestperiode falen dartsfans die het WK op de voet volgen, wel eens om fris en monter op te dagen op hun werk. Daar hebben Michael Smith (PDC-2), Michael van Gerwen (PDC-3), Stephen Bunting (PDC-8), Dimitri Van den Bergh (PDC-11) en Gary Anderson (PDC-14) iets op gevonden.



In een remake van de Engelse satire The Office met de Engelse komiek Ricky Gervais bieden ze hun diensten aan om de fans ziek te melden bij hun werkgever als het hen wat te veel wordt.



Ricky Gervais-lookalike Tim Oliver is de kantoorhouder met dienst voor de Fireball Sick Notice Service, vrij vertaald: de dienst voor ziektebriefjes.



Uit statistische cijfers blijkt dat 46 procent van de werknemers toegeeft dat ze zich in de eindejaarsperiode wel eens ziek melden, ook al zijn ze dat niet.