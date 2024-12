"We hebben die grote toernooien nodig": Manu Leroy benadrukt belang van kwalificatie Red Flames

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor het Belgische vrouwenvoetbal. Dinsdagavond nemen de Red Flames het op tegen Oekraïne in de beslissende barragematch voor het EK 2025. Een wedstrijd die niet alleen sportief, maar ook maatschappelijk van groot belang is. "Niet naar het EK gaan zou een enorme domper zijn", stelt Manu Leroy, Directeur Marketing en Communicatie bij de Belgische voetbalbond.

De Red Flames staan morgen-/dinsdagavond voor een "do-or-die"-wedstrijd.



In de terugmatch van het beslissende barrageduel voor het EK van 2025 moeten de Belgische vrouwen een 2-0-bonus verdedigen.

"We zullen geconcentreerd moeten blijven, maar we houden met geen enkel ander scenario dan de kwalificatie rekening", vertelde Manu Leroy, Directeur Marketing en Communicatie bij de Belgische voetbalbond.

Voor de wedstrijd hoopt de KBVB alvast op een sfeervolle avond in Leuven. "Zo'n dinsdagavond in het midden van een examenperiode is geen ideaal moment, maar we hopen toch richting 5.000 toeschouwers te gaan. Er zijn alvast nog kaarten te koop tot vlak voor de aftrap."

De bond heeft alvast een extra inspanning gedaan om volk te lokken en wil het publiek ook naast het veld entertainen. "Metejoor komt optreden voor de match, er is een meet & greet na afloop en er zijn tal van randactiviteiten. Het moet één groot feest worden."