Autoritair Oostende laat geen spaander heel van hekkensluiter BA Limburg uit Weert

Oostende heeft zaterdagavond geen mededogen getoond voor BA Limburg. Met 112 punten maakte de Belgische kampioen bijna het dubbele aantal punten van de bezoekers (60).



Het gebrek aan tegenstand gaf coach Dario Gjergja wel de gelegheid om veel te roteren. Zes spelers eindigden in de dubbele cijfers, met de jonge Belg Xander Pintelon als topschutter met 16 punten. Oostende blijft de ongeslagen leider in de Elite Gold.



In Elite Silver is het spannend. Na de zeges van Mechelen (tegen Den Helder) en Bergen (tegen Yoast United) tellen nu 3 clubs 32 punten: Leuven, Mechelen en Bergen.