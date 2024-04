Spanning blijft in duel tussen Zulte Waregem en Lommel na late gelijkmaker van Karim

Er is nog geen duidelijke favoriet opgestaan in de halve finales van de promotieplay-offs in de Challenger Pro League tussen Zulte Waregem en Lommel. Essevee leek het thuisvoordeel optimaal te benutten door een penalty van Jelle Vossen, maar in de 89e minuut maakte Dermane Karim alsnog gelijk.

Met Zulte Waregem en Lommel staan twee van de meest ambitieuze clubs uit de Challenger Pro League tegenover elkaar in de halve finales van de promotieplay-offs.



Lommel sleepte zich naar het einde van de reguliere competitie, maar het gaf tegen Zulte Waregem zeker geen geslagen indruk. Doelman Ortwin De Wolf kreeg in de eerste helft voldoende werk op te knappen.



Toch was het Zulte Waregem dat als eerste scoorde. Ze dachten dat dat in de eerste helft al was gebeurd, maar de VAR keurde de goal af na hands.



Hands speelde ook een hoofdrol bij de 1-0 die wél telde. Granell beroerde de bal met zijn hand, Jelle Vossen liet de strafschop niet liggen.



Een voorsprong waar Zulte Waregem wel mee kon leven, Lommel uiteraard niet. Een hoekschop in de 89e luidde de fraaie gelijkmaker van Dermane Karim in, een plaatsbal van buiten de zestienmeter.



Woensdag staan beide teams opnieuw tegenover elkaar, dan in Lommel.