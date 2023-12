Zwemtalent Roos Vanotterdijk fysiek en mentaal gekraakt door ex-coach: "Hij schold zelfs mijn ouders uit"

Roos Vanotterdijk (18) herstelt momenteel van fysieke en mentale schade die ze heeft opgelopen onder de ontslagen topcoach Fred Vergnoux. "Blessure of niet, ik moest 80 km per week zwemmen", vertelt ze in de podcast Parijs is niet ver.

Roos Vanotterdijk is een van de drie Belgische zwemmers die al een olympisch ticket op zak heeft. Maar ruim een half jaar voor de start van Parijs 2024 ligt ze in de lappenmand. De 18-jarige atlete heeft even geen zin in zwemmen. Mentaal en fysiek moet ze herstellen van een turbulente periode onder de Franse coach Frédéric Vergnoux. "Hij ging over de grens", getuigt Roos Vanotterdijk in Parijs is niet ver, een podcast van studenten sportjournalistiek aan Howest. "Hij heeft ons veel te ver geduwd. Op hoogtestage belde ik elke dag wenend naar huis."

Hij heeft ons veel te ver geduwd. Elke dag belde ik wenend naar huis. Roos Vanotterdijk

Spartaans regime

Frédéric Vergnoux legde er flink de pees op. "Na de Belgische kampioenschappen in april hebben we 3 dagen rust gehad", getuigt Roos Vanotterdijk. "Daarna moesten we weer volop trainen en dat ging echt slecht." "Ik kon precies niet meer zwemmen, ik geraakte niet vooruit, ik voelde me echt heel slecht in het water."

Al snelde volgde een hoogtestage voor de topzwemmers. "Een week later al", herinnert Vanotterdijk zich nog. "Heel mei trainden we in de Sierra Nevada, maar ik bleef me slecht voelen."

"Toen ik dat tegen hem gezegd had, heeft hij me de mantel uitgeveegd. Op deze manier zou ik het wereldkampioenschap of de Olympische Spelen nooit halen." "Die avond heb ik voor het eerst in mijn leven op iemand geroepen, terwijl ik normaal gezien op niemand boos kan worden." (lees voort onder de foto)

Frédéric Vergnoux liet Roos Vanotterdijk 100 km per week zwemmen op hoogtestage.

"80 km per week enkel op mijn benen"

"De hoogtestage in mei heb ik afgewerkt met een heel slecht gevoel", gaat Roos Vanotterdijk voort in de podcast Parijs is niet ver. "Ik kreeg ook last van mijn ribben en moest ontstekingsremmers slikken." Niet alleen haar ribben pruttelden tegen, ook de schouders van Vanotterdijk begonnen dienst te weigeren. "Waarop Fred me 80 km per week me enkel op mijn benen liet trainen. Veel te veel."

"Op hoogtestage had ik al 3 weken lang 100 km per week getraind. Dat was next level voor mij en nu moest ik 80 km per week alleen op mijn benen afwerken. Dat kon toch niet nuttig zijn?" "Vergnoux begon me te negeren en speelde spelletjes. Tegen andere zwemmers deed hij zijn beklag over mij."

Roos Vanotterdijk (bovenaan) in actie tijdens de rugslag.

"Hij heeft mijn ouders uitgescholden"

Terug in eigen land brak de veer helemaal. "Toen Fred thuis zat met een probleem aan zijn oog ben ik naar Wendy (van der Zanden, de hulpcoach, red) getrokken. Ik heb haar mijn verhaal gedaan en zij heeft aan de alarmbel getrokken", zegt Roos Vanotterdijk.

"Ik heb een gesprek gekregen met Fred Vergnoux, mijn ouders en technisch directeur Lode Grossen. Ik wilde het seizoen nog afsluiten onder hem, maar dan was het afgelopen voor mij. In het gesprek is hij mij beginnen te beschuldigen en schold hij mijn ouders uit."

"Ik heb daar gezegd dat ik niet meer onder hem zou trainen. Een dag later is hij ontslagen."

"Niet alleen na mijn verhaal", wil Vanotterdijk duidelijk stellen. "Er waren veel dingen gebeurd, er was al een melding." Het WK in Japan werd logischerwijze geen hoogvlieger voor Vanotterdijk. "Op het WK gebruikte ik voor het eerst mijn schouders weer. Ik heb er enkel rugslag en crawl gezwommen, geen vlinderslag." "Gezien de omstandigheden vond ik mijn tijden nog oké. Ik heb het WK puur voor de ervaring gezwommen." (scrol omlaag voor meer)

Roos Vanotterdijk kreeg last van haar schouders. Na een inspuiting moest ze keihard blijven trainen.

"Brigitte Becue geeft me een veilig gevoel"

Roos Vanotterdijk is niet van suiker. "Om te presteren kan je niet in je comfortzone blijven trainen", weet ze maar al te goed. "Je moet de grenzen opzoeken, maar die moeten wel bespreekbaar zijn. Er moet langs twee kanten geluisterd worden." Dat lukt met Brigitte Becue, de nieuwe topcoach. "Het klikt zeer goed. Ik wilde eerst in het buitenland gaan trainen, maar Brigitte gaf me een veilig gevoel. Daarom ben ik hier gebleven."

Voormalig zwemkampioene Brigitte Becue is Fred Vergnoux opgevolgd.

Maar zwemmen doet Vanotterdijk even niet. "Niet meer sinds begin november", zegt de zwemster, die na het ontslag van Vergnoux kampte met naweeën van de loodzware trainingen en de psyocholgische druk. "Ik was nog prikkelbaar", vertelt Vanotterdijk. "Ik ben ook ziek geweest en mijn schouders hebben nog opgespeeld."

"Het bleef maar komen, waardoor ik echt geen zin meer had in zwemmen. Zelfs 1 km lukte niet meer. Ik ging liever basketballen of zo." Vanotterdijk krijgt nu de tijd om op adem te komen. "We bekijken het stap per stap, tot ik weer zin krijg in zwemmen. Ik ben heel blij dat Brigitte mij die rust en die afstand gunt."

"Ik kijk gigantisch uit naar de Olympische Spelen"

Over 2 maanden staat het WK op het programma. Roos Vanotterdijk: "Ik sta op de deelnemerslijst, maar ik weet nog niet of ik er op het startblok zal staan." "Ik focus me volgend jaar helemaal op de Olympische Spelen. Daar kijk ik gigantisch hard naar uit." Het 18-jarige toptalent heeft zich geplaatst voor de 100 meter rugslag en de 100 meter vlinderslag. Voorlopig zonder haar familie in de tribunes. "Ze hebben geen tickets kunnen bemachtigen. Alles is uitverkocht." "Tenzij ik me plaats voor de halve finales of de finale. Dan kan ik slechts 1 ticket kopen. Dat vind ik heel erg." "Los Angeles dan maar", blijft Vanotterdijk positief.