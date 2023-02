Roos Vanotterdijk na 9 Belgische records: "De verwachtingen zijn er, maar ik volg mijn eigen weg"

Elke keer Roos Vanotterdijk vorige week in het bad sprong tijdens de Open Vlaamse zwemkampioenschappen, sneuvelde er een Belgisch record. Maar liefst 9 records sloeg ze aan diggelen.

Een week later straalt Vanotterdijk nog altijd. "Het was een fantastische week", glimlacht ze. "Het begint binnen te komen, want het kwam onverwacht. De eerste wedstrijd ging heel goed en dat gaf zelfzekerheid om nog sneller te gaan."

"Het was de eerste keer in lange tijd dat ik dat gevoel had. Ik voelde twee weken op voorhand al dat de trainingen supergoed gingen. Ik zwom echt snel. Ik kon niet meer wachten om in het zwembad te duiken."

"Het is een soort waas. Een roes waarin je alles beleeft. Gewoon de adrenaline, niet nadenken en gewoon hard gaan."