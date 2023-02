Kenners over Roos Vanotterdijk (18): "Ze mag dromen van olympische finale"

De 18-jarige Roos Vanotterdijk brak afgelopen weekend 9 Belgische records op de Open Vlaamse kampioenschappen in Antwerpen. Een straffe prestatie, maar geen grote verrassing in de zwemwereld. Waar liggen haar limieten? Volgens voormalig olympisch zwemster Kimberly Buys kan Vanotterdijk nog veel progressie maken: "Op de Olympische Spelen van 2024 kan ze er al bijzijn."

Ze goed als elke keer dat Roos Vanotterdijk dit weekend het zwembad indook, ging er een Belgisch record aan diggelen. Ze verbeterde tot 2 keer toe de records op de 50 en 100 meter vrije slag en 2 keer de records op de 50 en 100 meter rugslag. Ook het record op de 100 meter vlinderslag staat nu op naam van Vanotterdijk.



Voor het grote publiek is Roos Vanotterdijk nog onbekend, maar experts zien haar al jaren als het nieuwe grote Belgische zwemtalent.



Voormalig zwemmer en Sporza-commentator Sydney Appelboom volgt haar al enige tijd: "5 jaar geleden kwam ze bovendrijven tijdens het Europese Youth Olympic Festival. Daar zwom ze voor de eerste keer onder de minuut op de 100 meter vlinderslag. Toen zagen we al dat er iemand heel speciaal aan het komen was."



"Daarna heeft ze een moeilijk anderhalf jaar gehad, maar ze heeft een enorm doorzettingsvermogen. Dat is 1 van haar grootste kwaliteiten. Het wil toch wel iets zeggen over een atleet als die steeds weer komt bovendrijven. Als ze deze progressie kan doorzetten, mogen we al dromen van een finaleplaats op de Olympische Spelen."

De Olympische Spelen zijn het doel van Vanotterdijk.

Overstap naar de profs

Volgens Kimberly Buys, die zwom op de Spelen van Londen en Rio, maakt Vanotterdijk een goede kans om er al bij te zijn op de Olympisch Spelen van 2024 in Parijs.

Buys, die stopte in 2021, was net als Vanotterdijk sterk op de 100 meter vlinderslag. Ze ziet dit jaar als een belangrijk punt in de carrière van Vanotterdijk: "18 is een schakeljaar. Je maakt de overstap van de jeugd naar de senioren. Sommige lichamen veranderen heel hard op die leeftijd. We merken dan ook vaak dat het een heel moeilijke leeftijd is voor de meeste atleten. Maar ik ben ervan overtuigd dat het voor Roos geen probleem zal zijn."

"Ze is heel down-to-earth en luistert goed naar haar begeleiding. Die hebben zeker en vast een plan klaarliggen om Roos niet nu al volledig uit te persen, maar om haar nog een paar jaar te laten meedoen en haar rustig te laten groeien."

Verdere ontwikkeling onder druk

Volgens Buys kijkt de zwemwereld met veel aandacht naar de prestaties van Vanotterdijk. "Alle ogen zullen op haar gericht zijn, omdat het de laatste jaren niet goed gaat met het Belgische zwemmen", aldus de voormalige zwemster.



"We hadden een sterke generatie zwemmers met een Dieter Dekoninck, Glenn Surgeloose, Pieter Timmers en ikzelf, die allemaal gestopt zijn. Dat is de generatie van Londen en Rio die het zwemmen heeft verlaten."



"Het was uitkijken naar wie er zou volgen. Dat heeft een tijdje geduurd en daarom zullen nu alle ogen op Vanotterdijk gericht zijn. Er zal veel druk zijn, maar ik geloof dat Roos daar gerust mee kan omgaan."



Buys benadrukt dat Vanotterdijk de tijd moet krijgen om verder te groeien: "Nu gaat het heel goed, maar het is mogelijk dat het straks minder gaat of dat haar tijden stagneren. We moeten onthouden dat ze nog altijd maar 18 jaar oud is en dat ze nog tijd nodig heeft om zich verder te ontwikkelen."