Belgisch duel in Engeland mondt uit in spektakelstuk: met een mirakelsave en een snedige slotsprint

za 14 december 2024 20:29

Nottingham Forest einde 2 - 1 herbekijk Aston Villa 63' - Doelpunt - Jhon Durán (0 - 1) 68' - Verv. Murillo door Morato 68' - Verv. Ryan Yates door Jota Silva 70' - Geel - Jhon Durán 74' - Verv. Youri Tielemans door Amadou Onana 74' - Verv. Jhon Durán door Ollie Watkins 78' - Verv. Nicolás Domínguez door Anthony Elanga 87' - Doelpunt - Nikola Milenkovic (1 - 1) 90+1' - Verv. Lucas Digne door Ian Maatsen 90+1' - Verv. Boubacar Kamara door Ross Barkley 90+3' - Doelpunt - Anthony Elanga (2 - 1) 90+4' - Verv. Callum Hudson-Odoi door Willy Boly Premier League - speeldag 16 - 14/12/24 - 18:30 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Jhon Durán na 63', 0 - 1 63' Jhon Durán 0 - 1 Jhon Durán 63' goal door Nikola Milenkovic na 87', 1 - 1 87' Nikola Milenkovic 87' Nikola Milenkovic 1 - 1 goal door Anthony Elanga na 90+3', 2 - 1 90+3' Anthony Elanga 90+3' Anthony Elanga 2 - 1

In Engeland blijft seizoensrevelatie Nottingham Forest verbazen. In 7 minuten draaide de ploeg van Matz Sels een 0-1-acherstand om in een 2-1-zege tegen het Aston Villa van Amadou Onana en Youri Tielemans. Met wereldkampioen Emiliano Martinez in een hoofdrol.

Mirakelsave van Martinez

De eerste helft tussen de nummers 5 en 6 en de Premier League werd er een om snel te vergeten. Het publiek kreeg geen enkele poging tussen de palen te zien. De wedstrijd had een doelpunt nodig. Of een straffe save. Villa-doelman Emiliano Martínez knikte. Op het uur deed de wereldkampioen bijna het onmogelijke. Achterwaarts redde Martinez een bal op de lijn.

Sels kansloos

Het momentum lag bij de bezoekers, waar Youri Tielemans in de basis stond en Amadou Onana hem kwam vervangen. Spits in vorm Jhon Duran had dat begrepen. Hij zette de aanval mee op en werkte hem af met een hoge en krachtige kopbal, Matz Sels was kansloos. Duran scoorde nota bene al voor de 3e match op een rij. Zijn reeksje begon vorig weekend tegen Southampton (1-0), tussendoor scoorde hij in de Champions League in Leipzig (2-3).

Misser van Martinez

Aston Villa was op weg naar de 4e plaats in de Premier League, maar in de slotfase eiste Nottingham Forest die nog op. Als een rassprinter denderde de thuisploeg over de bezoekers heen, met de medewerking van Martinez. In de 87e minuut liet de Villa-doelman een simpele bal van Milenkovic door zijn handen glippen. In de toegevoegde tijd bezorgde Elanga Nottingham een delirium met de 2-1.