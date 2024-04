Berg de champagne maar weer op! Laagvlieger Le Havre verpest gepland titelfeest van PSG

Het is al een tijdje duidelijk dat Paris Saint-Germain opnieuw kampioen wordt in Frankrijk, maar het zal toch wat langer dan verwacht moeten wachten om dit ook effectief te mogen vieren. Le Havre leek het gedroomde kanonnenvlees, maar weerde zich kranig. PSG mocht nog blij zijn dat het geen thuisnederlaag leed.

Er twijfelt al een tijdje niemand meer aan dat PSG dit seizoen voor de 12e keer in zijn geschiedenis kampioen zal worden. Er twijfelde ook niemand aan dat PSG die titel tegen Le Havre zou kunnen vieren. Of toch bijna niemand.



Want bij Le Havre zelf hadden ze daar toch een andere kijk op. De ploeg van coach Luka Elsner (ex-Union, -Kortrijk en -Standard) kan alle punten gebruiken in de degradatiestrijd.



Christopher Operi, ook een speler met een Belgisch verleden, bracht Le Havre met een lage schuiver op voorsprong.