AA Gent rekent af met strijdvaardig Westerlo en blijft autoritair op kop in de Europe Play-offs

In de Europe Play-offs heeft AA Gent de zespuntenkloof met eerste achtervolger KV Mechelen intact gehouden. De Buffalo's waren zaterdagavond voor eigen publiek te sterk voor een kranig Westerlo, dat in de play-offs nog niet kon winnen.

Diezelfde Stassin stond een minuut later opnieuw op de goede plaats. Deze keer had Roef een broodnodige reflex in huis om erger te voorkomen voor de thuisploeg.

Ook na de pauze had Gent het knap lastig met het vinnige Westerlo.

Het middenveld onder leiding van Madsen stond sterk. Een kanonskogel van Rommens werd uit de winkelhaak gevlogen door Roef.

Het gepuf en gemor werd steeds luider. Het sein voor Vanhaezebrouck om in te grijpen. Julien De Sart mocht nog een halfuurtje meevoetballen.

Na een paar minuten probeerde die het al eens met een laag afstandsschot. Een ideale oefenbal zo bleek, want een minuut later was het bingo. Gillekens had geen antwoord op zijn schot vanuit de tweede lijn.

Dat bleek de doodsteek te zijn voor de bezoekers. Gent hield, zonder uit te blinken, de netten schoon na de pauze. De overwinning in de Europe Play-offs lonkt.

Westerlo kon een sterke prestatie niet vertalen naar een puntje en bleef achter met lege handen.