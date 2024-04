Youri Tielemans loopt liesblessure op tegen Chelsea, komt zijn EK in gevaar?

Het zijn belangrijke weken voor Aston Villa: de halve finales van de Conference League komen eraan en de club ligt op koers om 4e te worden in de Premier League en zich zo te plaatsen voor de Champions League.



Maar het zou kunnen dat Youri Tielemans die cruciale eindsprint moet missen.



Tielemans ging iets voor het halfuur plots op de grond liggen, tastend naar zijn linkerlies. Hij had meteen door hoe laat het was en reageerde zijn frustraties met zijn vuisten af op de grasmat.



De Rode Duivel kon uiteindelijk wel op eigen kracht het veld verlaten, maar zijn gezicht stond wel op onweer. Eerder dit seizoen was hij al eens een maand out met een kuitblessure.



Niet alleen Villa-coach Unai Emery zal bidden dat het toch nog meevalt met de blessure van zijn middenvelder. Ook Belgisch bondscoach Domenico Tedesco zal mogelijk een kaars branden, want Tielemans solliciteerde met zijn topvorm nadrukkelijk naar een basisplaats op het EK.