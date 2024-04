Asterix Avo Beveren veegt de vloer aan met Tchalou en dwingt zo beslissende 3e match af

In de titelfinale van het volleybal bij de vrouwen heeft Asterix Avo Beveren Tchalou met gepaste munt terugbetaald na de zware nederlaag uit de eerste match. In eigen huis werd het 3-0, waardoor de beslissing woensdag pas zal vallen, opnieuw in Beveren.

Wie de match van vorige week tussen Tchalou en Asterix Avo had gezien, zal misschien gedacht hebben dat beide teams vandaag van truitje hadden gewisseld, want zo dominant Tchalou in de eerste match speelde, zo oppermachtig was Asterix Avo in match 2.

Dat werd al in de eerste set duidelijk, toen Asterix Avo bij 7-1 al een nagenoeg onoverbrugbare kloof had geslagen. Terwijl de thuisploeg goed varieerde, had Tchalou problemen met de schijnbaar eenvoudigste ballen. Misschien titelstress, want bij winst zouden ze voor het eerst in hun geschiedenis kampioen worden.



In set 2 was er meer spanning, omdat de bezoekers langer bleven aanklampen. Een kort eindsprintje naar het einde toe zette Asterix, aangevuurd door Speelster van het Jaar Manon Stragier, toch op 2-0.



Bij Tchalou leken ze toen al min of meer de handdoek te werpen en misschien zelfs wat energie te sparen. In de slotset drongen ze dan ook niet te veel meer aan.



Woensdag krijgen ze al de kans om zich te revancheren, al heeft Asterix Avo dan wel opnieuw het thuisvoordeel. Wie wint, is kampioen.