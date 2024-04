Straf statement: Tchalou stuurt Asterix Avo dankzij kolkende zaal huiswaarts met 3-0-nederlaag in titelfinale

Een verrassing in de maak? Seizoensrevelatie Tchalou heeft het eerste finaleduel overtuigend gewonnen van de titelverdediger. Asterix Avo Beveren klampt in de eerste set nog fel aan, maar onder impuls van een kolkende zaal stoomde de familieclub naar een 3-0-zege.

In de zaal van familieclub Tchalou zat de sfeer meteen goed voor de komst van de titelverdediger én bekerhouder Asterix Avo Beveren. Toch begonnen de bezoekers het best aan de match.

Ook in de derde en laatste set konden de bezoekers het tij niet keren. Opnieuw 25-19 en een straffe 3-0-setstand tot gevolg. Zo moét de landskampioen in Beveren winnen om nog een allesbeslissende derde wedstrijd af te dwingen.

Meer van hetzelfde in set 2? Jazeker, tot Asterix even stotterde halfweg de strijd. Plots stond een kloof van 4 punten op het bord, die ook vastgehouden werd. Dat resulteerde in 25-19 en een stevige tik aan de vrouwen van Kris Vansnick.

De tussenstand in de titelfinale:

Tchalou - Asterix Avo: 3-0 (25-23, 25-19, 25-19)

zat 27/04, 20.30 u: Asterix Avo - Tchalou

woe 1/05, 18 u: Asterix Avo - Tchalou

De vrouwenfinale is een best of 3. Als Tchalou het volgende duel wint in Beveren, is het landskampioen.