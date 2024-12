"Dit is toch een vorm van eerherstel": advocaat van ex-bondscoach Gert Vande Broek reageert na vonnis

Gert Vande Broek wordt dan toch niet geschorst. De voormalige trainer van de Yellow Tigers werd in beroep vrijgesproken in zijn zaak over grensoverschrijdend gedrag tijdens zijn periode als bondscoach. "Voor hem is dit toch een vorm van eerherstel", vertelt zijn advocaat Walter Damen, die dieper ingaat op het dossier.

"Het allerbelangrijkste voor ons is dat hij nu is vrijgesproken en dat er duidelijk is vastgesteld dat er geen grensoverschrijdend gedrag is gepleegd door Gert Vande Broek", reageerde zijn advocaat Walter Damen.

Voormalig trainer van de Yellow Tigers, Gert Vande Broek, kreeg vandaag gelijk in zijn beroepsdossier over de zaak rond grensoverschrijdend gedrag tijdens zijn periode als bondscoach.

"Maar goed, het vonnis en de motivering doen mijn cliënt dan ook heel veel deugd. Hij kan nu verder. Voor hem is dit toch een vorm van eerherstel." Het voorbije jaar zette Vande Broek zichzelf wel al op non-actief. "Dat was een vrije keuze en heeft geleid tot een serene voorbereiding van het proces. Hij is nu alvast een gelukkig man, want dit heeft toch drie jaar van zijn leven in beslag genomen."

"We hebben vanuit de verdediging ook aangevoerd dat het enigszins eigenaardig was dat alle verklaringen op elkaar waren afgestemd", vertelt Damen.

Dat er in verklaringen tijdens het onderzoek werd gesproken over "een geplande karaktermoord" op Vande Broek, wil Damen ook graag toelichten.

Voorlopig gaat Vande Broek niet juridisch op zoek naar eerherstel of een schadevergoeding. "We gaan nu alles even rustig bekijken", klinkt het bij Damen. "We zijn vooral benieuwd hoe er nu gereageerd zal worden, want er is duidelijk gezegd dat hem niets te verwijten valt."



"Voor ons is het debat rond de situatie nu veel belangrijker: hoe ver mag een coach gaan? En op welke manier mag je achteraf afgerekend worden omdat er boosheid is over het feit dat men niet meer geselecteerd wordt? Het is zoals in een quote uit het vonnis: 10 miljoen Belgen, 10 miljoen bondscoaches. En dat klopt, iedereen heeft zijn visie."



Volley Vlaanderen reageerde alvast door te stellen dat ze de uitspraak accepteren, maar een terugkeer van Vande Broek naar de federatie wordt uitgesloten.

"We hadden daar niet op gehoopt, maar het is wel wat fout dat ze nu stellen dat een terugkeer uitgesloten is. Dat zou impliceren dat hij zou willen terugkomen, maar in die omstandigheden wil hij dat niet. Het is alvast voortvarend en wat flauw dat ze dat nu zo uitdrukken."

"Maar concluderend zijn we wel tevreden over de uitspraak en de motivering", besluit Damen. "Ook over het feit dat nu naar voren is gekomen dat hij zelf enkele initiatieven, zoals de aanstelling van een psycholoog, heeft genomen."

"Gert is een bepaald type coach, maar je ging er wel mee vooruit. Op het moment dat hij bondscoach was, stonden de Yellow Tigers op de 9e plaats wereldwijd en konden ze naar de Olympische Spelen. En na zijn vertrek is het toch een beetje in elkaar gezakt. Ook dat is een spijtige vaststelling."