Roeselare moet titelfeestje nog even uitstellen na thriller in BeNe Conference League

Roeselare heeft de topper in de BeNe Conference League tegen Lycurgus in 5 sets gewonnen. Roeselare moest in de eerste 4 sets telkens achtervolgen, maar kon dat in de eerste 2 sets nog goedmaken. In de vijfde set sloeg Roeselare meteen een kloof en greep het de winst. Het eerste puntenverlies zorgt er wel voor dat Roeselare nog geen kampioen is met nog 2 speeldagen te gaan omdat Haasrode Leuven makkelijk won van rode lantaarn Huizen.

Ondanks de overwinning was de coach van Roeselare Steven Vandemegael niet helemaal tevreden. De afwezigheid van Pieter Coolman en Matthijs Verhanneman speelde Roeselare parten.



"We zijn hier met spelers die bezig zijn aan hun eerste jaar bij ons en nog moeten leren om met de druk om te gaan. Dat is de volgende stap. Aan de andere kant stond een brok ervaring."



"Je ziet op bepaalde momenten dat de spelers van Lycurgus wel op de afspraak zijn."



"Ik denk dat we kunnen stellen dat enkel Seppe Rotty en Basil Dermauw op de afspraak waren. Het is jammer eigenlijk."



"We hebben ook kansen gehad in de derde set. Het verschil tussen 0-3 of niet zijn een paar cruciale momentjes. Er zijn heel veel werkpunten bij ons."