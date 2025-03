Roeselare ziet succescoach Steven Vanmedegael stoppen na dit seizoen: "Moment om fakkel door te geven"

Steven Vanmedegael groeide van assistent onder Emile Rousseaux uit tot een succesvolle hoofdcoach bij Roeselare. Met 8 landstitels, 9 bekers, 6 supercups, een BeNe Cup en een zilveren medaille in de CEV Cup kan hij terugblikken op een straf palmares.

Toch slaat Vanmedegael een andere weg in. Hij gaf aan meer tijd aan zijn gezin te willen besteden en zijn loopbaan een nieuwe wending te willen geven buiten het volleybal.

"Knack Volley Roeselare toont begrip voor de beslissing van Steven Vanmedegael en waardeert de open dialoog en de succesvolle samenwerking", klinkt het in een persbericht. "Het was een verrassing, maar we respecteren zijn keuze en danken hem voor zijn niet-aflatende inzet", aldus co-CEO Dirk Specenier.

De club is gestart met de zoektocht naar een waardige opvolger. "We zoeken een nieuwe hoofdcoach die een 100 procent match is met onze clubcultuur en dezelfde resultaten ambieert. We zijn een ambitieuze club met een groeiverhaal", vult co-CEO Stijn Dejonckheere aan.