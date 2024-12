Gert Vande Broek niet geschorst: Yellow Tigers-trainer krijgt gelijk in beroep over zaak rond grensoverschrijdend gedrag

Gert Vande Broek (57) krijgt van Volley Vlaanderen dan toch geen schorsing in de zaak rond psychisch grensoverschrijdend gedrag in zijn periode als trainer van de Yellow Tigers, de nationale ploeg bij de vrouwen. In beroep werd beslist dat er geen disciplinaire sanctie dient te worden opgelegd. Volley Vlaanderen accepteerde de uitspraak, maar een terugkeer van de coach wordt uitgesloten.

Omdat de coach beroep aantekende, verviel de schorsing van een jaar. De procedure was immers opschortend. Vande Broek kon dus aanblijven als bondscoach, maar besliste niettemin zichzelf op non-actief te zetten. Kris Vansnick nam het roer over.

Vande Broek besliste na de eerste uitspraak vorig jaar vrijwel onmiddellijk in beroep te gaan tegen de schorsing omdat het onderzoek "eenzijdig" zou zijn gevoerd en "in strijd met de rechten van de verdediging".

Eerst even de feiten: de tuchtraad van Volley Vlaanderen besliste Gert Vande Broek - toen bondscoach van de Yellow Tigers - in juni 2023 voor een jaar te schorsen nadat een aantal gewezen internationals hem hadden beschuldigd van psychisch grensoverschrijdend gedrag.

Vandaag/woensdag volgde de uitspraak in de beroepsprocedure: zo besliste de Beroepsraad van Volley Vlaanderen dat "de eerdere vordering van het Bondsparket tegen Gert Vande Broek ongegrond is" en er dus "geen disciplinaire sanctie dient te worden opgelegd". Vande Broek wordt dus niet geschorst.



"Wij respecteren vanzelfsprekend de uitspraak van de Beroepsraad", reageert Volley Vlaanderen. "We hebben er begrip voor dat dit soort zaken voor alle betrokken partijen een grote impact heeft. Een terugkeer van Gert Vande Broek naar de federatie is echter niet aan de orde."

“Op sportief vlak zijn we ambitieus, maar met blijvende zorg en aandacht voor de mentale en de fysieke gezondheid van onze sporters en begeleiders", voegt Filip Buijs, algemeen directeur Volley Vlaanderen, eraan toe. "Daar staan we voor en zetten we ook in de toekomst als federatie verder sterk op in."