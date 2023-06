Gert Vande Broek in beroep tegen schorsing, maar wil geen bondscoach meer zijn tot uitspraak

Gert Vande Broek werd onlangs voor 1 jaar effectief geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag, na beschuldigingen van enkele voormalige internationals.

Na overleg met zijn advocaat heeft de bondscoach nu beslist om in beroep te gaan tegen die uitspraak. "Na uitvoerige studie kunnen we niet anders dan vaststellen dat een groot aantal argumenten en feitelijkheden die door de verdediging naar voor werden geschoven, niet werden beantwoord", klinkt het in een mededeling van advocaat Walter Damen.

"Zo werd er onder meer geen rekening gehouden met talrijke positieve en gunstige getuigen in het dossier. Bovendien is ook het eenzijdig gevoerde onderzoek, waarbij door het Volley-Bondparket suggestieve vragenlijsten werden bezorgd aan getuigen, in strijd met de rechten van verdediging."