"Je hoort de noodkreet bij ons en andere ploegen": ambitieus Roeselare zet zich schrap voor komst Nederlandse teams

ma 9 december 2024 20:07

In de competitie staat het verwonderlijk niet op kop, in de Champions League pakte Roeselare dan weer uit met een knappe comeback. Met een jong, Belgisch, maar niet minder ambitieus team kijkt de landskampioen vooruit op het nieuwe competitieformat. "Een met veel potentieel", klinkt het voorzichtig positief over de BeNe-samenwerking vanaf eind deze maand.

Eind deze maand de BeNe Cup als voorproefje. Na de reguliere competitie de echte test tegen de top vier uit Nederland. Landskampioen Roeselare kijkt met spanning uit naar de intrede van onze noorderburen in 'hun' competitie die het al jaren domineert. "Het is eens leuk om de grens eens over te steken", lacht ervaren speler Matthijs Verhanneman (36). "Het is een competitieformat met veel potentieel. Misschien is er in België ook wel nood aan om onze horizont te verbreden." Al kijkt zijn coach met meer voorzichtigheid naar het nieuwe project. "Als je weet dat Belgische clubs in de afgelopen jaren 20 keer won en 1 keer verloor van Nederlandse tegenstanders, dan is die machtsverhouding momenteel heel duidelijk", analyseert Steven Vanmedegael.

Toch is iedereen het erover eens: de Belgische volleybalcompetitie was aan verandering toe. Mét meer spanning, meer toeschouwers en meer inkomsten. "Je hoort de noodkreet van onze én andere clubs dat er iets moet gebeuren", knikt Vanmedegael. "Het zou spijtig zijn als we het niet proberen." "Loopt dit seizoen af op een sisser? Ja, dan krijg je een scenario zoals in het basketbal. In theorie lijkt het format makkelijk, in de realiteit slaat het niet altijd aan." Afwachten of dat het geval is. Daarenboven krijgt Roeselare in de competitie al flink wat meer tegenstand. "Dat maakt van dit jaar een leuk jaar: iedereen kan winnen en verliezen van iedereen. We hebben echt wel nood aan veel meer teams die de stap naar de top zetten."

Opvallend Belgisch Roeselare

Een trend bij Roeselare dit jaar: heel wat Belgische talenten krijgen hun kans, ten voordele van buitenlandse sterren die vroeger werden gehaald. "Het is elk jaar een nieuwe uitdaging, een nieuwe ploeg", lacht ook Verhanneman. "Bijvoorbeeld een Basil Dermaux. Hij komt net piepen op het hoogste niveau met een enorm potentieel." "We weten nog niet waar hij zal eindigen. Voor mij geeft het veel voldoening om die jongens te zien groeien." Zijn stappen kan hij alvast over de grens tonen in de Champions League én in de BeNe Volley Cup op 29 december.