Lokeren-Temse-voorzitter laakt stemming competitieformat: "Surrealistische koehandel à la Magritte"

De Belgische profclubs hebben gisteren met een nipte meerderheid het competitieformat van de Jupiler en de Challenger Pro League gewijzigd. Maar niemand leek onverdeeld gelukkig. Zeker de 1B-clubs niet. "Dit was heel duidelijk een minder strategische keuze dan een opportunistische keuze", reageerde Lokeren-Temse-voorzitter Hans Van Duysen in De Ochtend. "Dat we teleurgesteld zijn is een understatement."

Terug naar een eerste klasse met 18 clubs en zonder play-offs en een tweede klasse waarin minstens 4 U23-ploegen uit 1A zitten, vanaf 2026-2027. Dat kwam er uit de bus gisteren op de algemene vergadering van de Pro League.



Ook na een nacht slapen kwam de stoom nog uit de oren van de Lokeren-Temse-preses. "Dat we hier niet voor staan te springen is een understatement. We zijn zeer teleurgesteld over de manier waarop het tot stand gekomen is."



"Met zelfs ook dat tussentijdse voorstel, waarbij men het nieuwe format nu al deels wou laten ingaan. In dat geval was het kristalhelder dat we in hoger beroep zouden gaan, op welke plaats dan ook."



"Dat is ongezien. Men wou op het einde van het seizoen nog inbreken in de reglementen om bepaalde compromissen op z'n Belgisch te sluiten. Ik denk dat we eerder in het surrealisme van Magritte terechtgekomen zijn."



Wat hem tegen de borst stoot, is dat de 4 belofteploegen een gegarandeerd zitje hebben in 1B. "Het is onkies dat 4 ploegen een permanente zetel krijgen, zoals bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. En in de toekomst worden dat er misschien 6."



"Ik had er minder een probleem mee, als die U23-clubs zich sportief geplaatst zouden hebben. Al zouden we dan nog niet met een "level playing field" (evenveel kansen, red) zitten, want de budgetten en omkadering in 1A zijn helemaal anders."



Van Duysen hekelt de aanpak van Lorin Parys, de CEO van de Pro League. Die stelt dat de 1B is opengebloeid door de aanwezigheid van de 1A-ploegen met de doorbraak van heel wat talenten.



"Maar meneer Parys heeft ons nog niet zo lang geleden, net voor men over de tv-rechten sprak, in een powerpoint getoond waarom wij het beste format van Europa hadden, met statistieken en kijkcijfers erbij."

"En dan moet ik vaststellen dat het compromis, zoals vaak in België, ons doet draaien zoals een windhaan. Daar zit volgens mij heel weinig structuur en visie achter."



"Dat spelers kunnen openbloeien in 1B is absoluut waar. Maar dat is mijn punt niet. Mjin punt is de onstabiliteit en het steeds wisselende format. En het feit dat wij ons daar niet op een gedegen manier op kunnen voorbereiden."



"Het stoort mij dat de U23-ploegen een enorm voordeel hebben. Daar is blijkbaar heel hard voor gelobbyd en gevochten."



"Want eigenlijk ging het daar niet over. Initieel ging het over een hervorming van 1A. Er moesten minder wedstrijden zijn, want voor grote clubs als Club Brugge is dat zwaar. Waarvan akte. In het buitenland kan dat wel."



"Maar uiteindelijk is men ook in 1B gaan beginnen te morrelen op een manier die onkies is. Over de U23 is op dat moment niet gesproken."

Opportunistische coalities

Van Duysen spreekt van een "koehandel", die op die manier bepaalde clubs heeft overtuigd om voor het eenvoudige format in 1A te kiezen: "Het is toch wel heel duidelijk dat er hier minder sprake is van een strategische, weloverwogen keuze dan van een opportunistische keuze."



"Als men het format nog tijdens het lopende seizoen wou veranderen, dan begrijp je dat een aantal mensen zo denken. Als je op een degradatieplaats staat en je hoort dat je door het format te wijzigen je behoud kan verzekeren, ook al ben je tegen het format, dat is het heel moeilijk om tegen te stemmen. Dat is des mensens."



"Ik denk dat dit absoluut tot stand gekomen is door coalities die gevormd zijn en door clubs en mensen die op structurele basis niet hetzelfde denken, maar die een opportuniteit zien."

