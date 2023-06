Yellow Tigers steunen bondscoach in open brief: "Willen voort met Gert Vande Broek"

Gert Vande Broek wacht op een uitspraak van de tuchtraad in de zaak rond mentaal grensoverschrijdend gedrag, een zaak tussen de bondscoach en voormalige internationals.

De huidige generatie Yellow Tigers heeft vertrouwen in Vande Broek. Dat vertelde topspeelster Britt Herbots zondag in Sportweekend en dat herhaalt de ploeg nu in een open brief.

"Wij willen voort met Gert Vande Broek", staat er in het vet.

Volgende zomer staat een belangrijke afspraak in de agenda van de Yellow Tigers: het Europees kampioenschap in eigen land (15 augustus - 3 september).

"Wij willen naar het EK met het huidige coaching team o.l.v. Gert Vande Broek. En laat dat onze keuze zijn, waar we als hele ploeg 100% achter staan, maar waarvoor we ook respect vragen", klinkt het in de open brief.

Een open brief die ze afsluiten met "bezorgde groeten", ondertekend door 13 speelsters.