Britt Herbots stuurt duidelijk signaal: "Zonder Vande Broek naar EK? Dan haken speelsters mogelijk af"

"Voor ons is het gewoon belangrijk dat we het EK starten mét Gert. Dat willen we allemaal, heel de ploeg staat achter die beslissing."

Gert Vande Broek wacht op een uitspraak van de tuchtraad in de zaak rond mentaal grensoverschrijdend gedrag. "Het is heel vervelend", vindt sterspeelster Britt Herbots. "Het blijft duren."

Twee maanden voor de belangrijkste afspraak van het jaar voor de Yellow Tigers is er nog steeds geen zekerheid over de aanwezigheid van hun coach.

"Er is geen enkele coach die ons zo goed kent als Gert en die ons zo goed kan begeleiden op het toernooi. Hij weet hoe deze ploeg draait en wat we nodig hebben."

Voor de nationale volleybalvrouwen is er dan ook maar één logische conclusie: "We gaan naar het EK met Gert, zonder twijfel."

Maar wat als Vande Broek toch geschorst wordt? "Ik denk dat dan enkele speelsters beslissen om niet te gaan, waaronder ik", zegt Herbots.

"We zijn dit avontuur allemaal samen gestart. We willen het EK in België samen spelen. Als dat niet zo is, kan het mogelijk ook met een paar speelsters minder zijn."