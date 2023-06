Gert Vande Broek, de bondscoach van de Yellow Tigers, heeft een schorsing van 1 jaar gekregen voor grensoverschrijdend gedrag. Dat is vandaag uitgesproken voor de Tuchtraad van de volleybalbond. De zaak rond Gert Vande Broek kwam in 2021 boven water, nu is er een uitspraak. Vande Broek heeft nog 10 dagen de tijd om in beroep te gaan.