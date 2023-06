Nieuw statement van Yellow Tigers: "Geen tweespalt in onze groep"

De Yellow Tigers zijn met Vande Broek in Zweden, waar ze de Final Four van de European Golden League spelen. Vanmiddag is er in ons land de uitspraak in de tuchtzaak rond mentaal grensoverschrijdend gedrag van de bondscoach. Die zaak achtervolgt de coach en de huidige Tigers.



Met een open brief getekend door 13 internationals sprak de selectie eergisteren haar steun uit aan haar coach. Vandaag kropen ze opnieuw in hun pen: "Wij vernemen via de kranten dat er verdeeldheid zou heersen in onze groep. Wij willen dit via deze weg nog eens met klem ontkennen."



"De open brief is op ons initiatief tot stand gekomen in een gesprek zonder aanwezigheid van de staf. Iedereen kreeg de kans om zijn mening te geven in een open en veilig gesprek."



"Iedereen kon en kan zich vinden in de boodschap die werd opgenomen. Deze heeft de samenhang binnen de groep versterkt. Er is geen sprake van tweespalt."