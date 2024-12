De leegloop bij Deinze gaat voort: 17-jarig talent naar Club Brugge, ook Tuur Dierckx neemt afscheid

De bodem is nog (net) niet bereikt in Deinze. Terwijl de club wacht op een allesbeslissend vonnis, blijft Deinze leegbloeden. Met het 17-jarige talent Yanis Musuayi en bekende kop Tuur Dierickx hebben inmiddels al vijf spelers het zinkende schip verlaten. Morgen verschijnt Deinze ook opnieuw voor de Ondernemingsrechtbank van Gent: valt dan het zwarte doek?

Het blijft van kwaad naar erger gaan bij Deinze.

De club, die ondertussen onder het toezicht van twee voorlopige bewindvoerders staat, verschijnt morgen opnieuw voor de Ondernemingsrechtbank van Gent. Daar wordt beslist of Deinze failliet verklaard moet worden.



Vele spelers hebben alvast niet gewacht op het vonnis en hebben zelf de vlucht vooruit genomen.



Eerst kondigde boegbeeld en spits Lennart Mertens zijn afscheid aan. De goalgetter trok naar Beveren. Niet veel later volgden ook sterkhouders Gaëtan Hendrickx en Jellert Van Landschoot.



Een symbolische exodus die vandaag opnieuw een vervolg kreeg. In het weekend plukte Club Brugge de Deinse diamant Yanis Musuayi op 17-jarige leeftijd weg en deze avond kondigde ook Tuur Dierckx zijn adieu aan met een bericht op zijn Instagram.

"Soms verloopt het leven niet zoals je had gepland", schrijft de ex-eersteklassespeler. "Terugkeren naar huis om te spelen bij Deinze zou een lang hoofdstuk worden, maar het werd een kort verhaal. Er was nog zoveel meer te geven en te bereiken, maar zoals op de foto staat: ‘Je hebt het gevoel dat deuren voor je sluiten, terwijl er ondertussen kamers voor je worden gebouwd'."

"Ik ben opnieuw ontzettend dankbaar voor de vriendschappen en het eindeloze lachen tijdens de ups en downs. Dit is niet het einde, slechts een andere richting. Bedankt aan mijn teamgenoten, staf, familie en fans voor het deel uitmaken van deze reis."