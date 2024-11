Beloften van Deinze worden opnieuw makkelijk opgerold, Beveren en tienkoppig Patro houden het op 0-0

Deinze glijdt zo almaar verder weg en ziet Luik nu ook over zich wippen in de stand. De Oost-Vlamingen staan voorlopig op plek 10.

De thuisploeg duwde daarna door en had aan de rust al een comfortabele voorsprong te pakken. Merlen en Lucker maakten er 3-0 van. De voet mocht van het gaspedaal in de tweede helft, de ruststand werd ook de eindstand.

Niet dat het veel uitmaakte: al in de eerste minuut was het prijs. Een gekraakt schot zoefde voor de voeten van Moulhi, die duwde simpel binnen.

Behalve Steve De Ridder en Alessio Staelens dan, de twee ervaren rotten stonden deze week gewoon in de basis.

Vrijdagmiddag stond het al vast: er zou ondanks de aanhoudende crisis wel degelijk gevoetbald worden in Luik. Dat hadden de tijdelijke bewindvoerders van Deinze in overleg met de club beslist.

Eerder deze week was er door de crisis in Deinze ook al een opvallend nieuwtje. Clubicoon Lennart Mertens was de eerste die het (zinkende?) schip verliet. Hij verkaste naar Beveren en daar mocht hij vandaag meteen meestrijden tegen Patro Eisden.



De promotiekandidaat wilde zijn wagonnetje aanhaken voorin met een driepunter, maar moest na 37 minuten met een mannetje minder verder. Een roekeloze tackle van Borry leverde een terechte rode kaart op.



Ondanks het ondertal konden de Limburgers wel de 0 houden tegen Beveren. En ook aan de overzijde bleven de netten ongeschonden: 0-0, dus. Coach Stijn Stijnen was na afloop overduidelijk tevreden met een gered punt.



Patro Eisden glipt dankzij het puntje ook voorbij RWDM, maar de Brusselaars komen morgen nog aan de bak. Beveren maakt zijn intrede in de top 6.