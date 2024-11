Voorlopige bewindvoerders kopen tijd: zaak rond faillissement Deinze twee weken uitgesteld

Dinsdag 26 november 2024 was opnieuw een spannende dag voor Deinze.

De tweedeklasser werd gedagvaard door drie partijen voor laattijdige betalingen. Het faillissement hing de club al weken boven het hoofd.

Advocaat Walter Van Steenbrugge en voorlopige bewindvoerders Pieter Huyghe en Benny Goossens - die ook Eendracht Aalst onder hun hoede namen - proberen dat te nu voorkomen. Zo heeft nieuwe eigenaar Doudou Cissé zelf geen beslissingsrecht meer de komende periode.

Meer tijd is wat Deinze vroeg in de zaak, de bewindvoerders waren tenslotte nog geen 24 uur aangesteld. De rechtbank gaf dat ook in de vorm van uitstel naar 10 december. In die (voorlopige) tijdspanne moeten ze nu op zoek naar een oplossing.

Een uitspraak waar schuldeiser Lierse zich zwaar tegen verzette. De vorige eigenaars van Deinze betaalden een groot deel van de transfersommen nog niet aan de concurrent.

De bewindvoerders krijgen volgens de advocaat 400.000 euro om Lierse eerst te vergoeden, daarna proberen ze de openstaande rekeningen met de spelers te vereffenen. Voor dat laatste zou eind deze week zo'n half miljoen euro overgemaakt worden.