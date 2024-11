Geen forfait zaterdag voor Deinze, dat nieuwe belofte maakt: "Bedrag om faillissement te vermijden komt eraan"

Een positief signaal uit de Dakota Arena.



Ondanks het gerucht dat Deinze forfait zou (moeten) geven voor de wedstrijd van morgen tegen Francs Borains, heeft de club laten weten dat de match gewoon zal plaatsvinden.



Vanuit Deinze horen we dat alle nodige regelingen worden getroffen om de thuismatch zoals gewoonlijk te laten verlopen.



Het is wel nog onbekend wie er aan de aftrap zal verschijnen. Verschillende spelers willen niet meer aantreden voordat de achterstallige betalingen in orde zijn.



Donderdag raakte wel bekend dat Deinze tweedeklasser drie punten verliest in de tussenstand vanwege het niet nakomen van zijn financiële verplichtingen. De club voldeed bij een tussentijdse controle niet aan alle licentievoorwaarden. Deinze ging in beroep, maar deed dat niet binnen de reglementaire termijn



De Oost-Vlaamse club schippert nog steeds tussen hoop en wanhoop. De nieuwe overnemer Doudou Cissé, CEO van de AAD Invest Group, beloofde woensdag in een interview met Sporza dat de financiële situatie binnenkort in orde zal komen, maar voorlopig blijft het afwachten tot de effectieve kapitaalinjectie.



Deinze kwam vandaag ook naar buiten met een nieuw statement over de huidige stand van zaken over de financiële en sportieve situatie van de club. Opnieuw herhaalt het bestuur dat nodige financiële middelen op komst zijn.