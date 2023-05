Procureur vraagt "minstens 2 jaar schorsing" voor volleycoach Gert Vande Broek, advocaat eist vrijspraak

De zaak rond Gert Vande Broek kwam in 2021 boven water, toen enkele ex-internationals hem beschuldigden van grensoverschrijdend gedrag, met name op het mentale vlak.

Vande Broek werd door de volleybalbond niet op non-actief gezet, maar er werd wel een onderzoek opgestart, dat resulteerde in een dossier van zo'n 200 pagina's.

"Alles is van naaldje tot draadje uitgespit, er zijn tientallen extra getuigenissen toegevoegd, die we voordien niet hebben gehoord", zegt Walter Damen, de advocaat van Vande Broek.

"Hij wordt nu vervolgd voor zaken waar we niet eens weet van hadden. Daarnaast hebben we ook al heel veel zaken kunnen weerleggen. We gaan dan ook voor niets minder dan de vrijspraak."

De procureur van de bond ziet dat anders en eist op basis van de conclusies een schorsing van minstens 2 jaar. Dat zou het einde betekenen van Vande Broek als bondscoach van de volleybalvrouwen.



Het lijkt wel niet waarschijnlijk dat de Yellow Tigers vlak voor het EK in eigen land naar een nieuwe trainer op zoek moeten. Een uitspraak is nog niet voor meteen - er moet nog gepleit worden - en bovendien is er nog altijd beroep mogelijk.