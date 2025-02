Op zoek naar vitale injectie in het volleybal: alles wat je moet weten over de gloednieuwe BeNe Conference

za 15 februari 2025 13:27

Het langverwachte experiment vliegt vanavond uit de startblokken. In Apeldoorn opent de Belgische landskampioen de eerste speeldag van de BeNe Conference. Een competitie met onze noorderburen die het volleybal nieuw leven in moet blazen. Maar hoe werkt het? En wat moeten we verwachten van de duels? Een overzicht.

De langeafstandsflirt zit er eindelijk op. Vanavond weerklinkt het startschot van de BeNe Conference, de competitie die België en Nederland de komende weken verbindt. Landskampioen Roeselare trekt naar Apeldoorn om de eerste speeldag op gang te slaan. Maar wat volgt er dan allemaal? Wel in het zog van de West-Vlamingen stuurt België ook Aalst, Haasrode Leuven en Achel op pad over de grens. Die vier ploegen nemen het in een heen- en terugwedstrijd op tegen de vier beste Nederlandse opponenten.

speeldag 1 Draisma Dynamo Roeselare zat PDK Huizen Achel zat Haasrode Leuven Orion Stars zat Aalst Nova Tech Lycurgus zat

Daarbij Nederlands titelverdediger Orion Stars uit Doetinchem, alsook recordkampioen Dynamo Apeldoorn en Huizen. Al zullen alle ogen gericht zijn op heerser van de reguliere competitie Lycurgus Groningen - mét Jeffrey Klok, zoon van Maaseik-legende Marko. Opvallend: ploegen uit hetzelfde land nemen het niet meer tegen elkaar op. Er volgen dus enkel Belgisch-Nederlandse duels, in de stand (onderaan) nemen de teams wel de punten uit onderlinge confrontaties al mee.

Wie aan het einde van zijn acht wedstrijden bovenaan prijkt, mag zich de allereerste BeNe Conference-kampioen noemen.

stand BeNe Conference M W-V ptn 1. Roeselare 0 0 14 2. Nova Tech Lycurgus (Ned) 0 0 14 3. Aalst 0 0 10 4. Orion Stars (Ned) 0 0 10 5. Haasrode Leuven 0 0 8 6. Draisma Dynamo (Ned) 0 0 6 7. PDK Huizen (Ned) 0 0 6 8. Achel 0 0 4

Injectie van enthousiasme

Voor heel wat volleybalfans spreekt het proefproject voorlopig niet tot de verbeelding. De vraag "Waarom was dit format zo nodig?" blijft prominent aanwezig. Wel, de sport heeft de jongste jaren af te rekenen met een dalende interesse. Hoewel de gezellige zaal van Achel nog wel vol raakt, of er veel belangstelling was voor de titelduels vorig seizoen, wordt het grote publiek niet bereikt. "Het grote pijnpunt in deze sport is dat er weinig geld gepuurd wordt uit tv-rechten, zeker in vergelijking met voetbalcompetities", vertelde econoom Thomas Peeters in Sporza Daily bij de verwekking van het concept. Door nooit eerder vertoonde duels op de agenda te zetten, hopen de liga's het nodige enthousiasme bij supporters op te wekken richting revival.

Door samen te werken, openen de Belgische en Nederlandse competities de deur naar een groter publiek, nieuwe sponsoren en extra partners. Lotto Volley League

Want grotere interesse betekent automatisch veel meer mogelijkheden. Zowel in België als Nederland, waar een gezonde eerste klasse op poten zetten elk jaar een uitdaging is. "De BeNe Conference biedt een unieke kans om het volleybal in onze regio’s naar een hoger niveau te tillen", klinkt het alvast overtuigd bij de organisatoren. "Door samen te werken, openen de Belgische en Nederlandse competities de deur naar een groter publiek, nieuwe sponsoren en extra partners." Vooral dat laatste kan op lange termijn een sportieve groei betekenen. Belgische talenten - denk maar aan Ferre Reggers - kunnen langer doorgroeien op het topniveau in eigen land. Een hoger niveau komt ook mogelijke interesse van buitenlandse toppers ten goede. Of de Belgisch-Nederlandse samenwerking een eerste stap is, zullen we de komende weken al merken.

Wordt België langer een landingsplaats voor toptalenten (van eigen bodem) als Ferre Reggers?

Waar is Maaseik?

Wie aandachtig leest, merkt dat de naam van een Belgische grootmacht voorlopig ontbreekt op de deelnemerslijst: Maaseik. Wel, de vicekampioen van vorig seizoen slaagde er niet in om zich bij de top 4 te scharen. Na een thriller in Aalst werd het pas 6e aan het eindstation van de reguliere competitie. Een nieuwe opdoffer voor de Limburgers, die ook Europees naast het vangnet van de CEV Cup grepen. Ook staat Maaseik binnenkort niet in de bekerfinale. Toch hoeft het geen prijsloos seizoen om snel te vergeten te worden. Als de topclub in de top 2 eindigt van tussencompetitie, vergezelt het de 4 BeNe Conference-ploegen in de laatste rechte lijn naar de Belgische titel. Dat door plaats te nemen in de kwartfinales van een knock-outsysteem. Voorlopig zou Menen (1e) tegen de Belgische nummer 3 spelen, Maaseik (2e) tegen de hekkensluiter uit de BeNe Conference. De titelfinale kan zo opnieuw een klassieke Roeselare-Maaseik worden. Maar eerst zullen de West-Vlamingen hun vizier richting het noorden richten.