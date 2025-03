Aalst heeft winnende smaak te pakken in BeNe Conference en richt pijlen op Haasrode Leuven

Aalst is aan een mooie reeks bezig in de BeNe Conference. De ploeg van Frank Depestele zette Apeldoorn opzij met 3-1. Goed voor de vierde zege op een rij. Zo heeft Aalst Haasrode Leuven weer in het vizier in de strijd om de tweede beste Belgische ploeg te worden. Die heeft recht op een rechtstreeks ticket voor de halve finales van de titelstrijd in eigen land.