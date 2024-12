"Teleurstelling" bij ex-speelsters Gert Vande Broek: "Kijken welke actie we nog ondernemen"

Gert Vande Broek (57) krijgt toch geen schorsing in de zaak rond psychisch grensoverschrijdend gedrag in zijn periode als trainer van de Yellow Tigers, de nationale ploeg bij de vrouwen.

Nochtans werd de voormalige bondscoach in eerste aanleg veroordeeld, maar in beroep gaat hij vrijuit. "We zijn teleurgesteld", zegt Elisabeth Matthys. "Vooral omdat het diametraal tegenover de eerdere uitspraak staat, die nochtans grondig gemotiveerd was."

"Voor mij heeft zijn gedrag geen plaats op een sportveld. Het klopt dat er de laatste jaren een aanpassing was van zijn taalgebruik, maar of het nu 2024, 2010 of 2000 is, die woorden horen niet thuis op een sportterrein."

In het vonnis was sprake van een karaktermoord op Vande Broek. "Ik zou niet weten hoe", zegt Matthys. "Het bondsparket heeft een uitgebreid onderzoek verricht en veel mensen verhoord. Daarin kwamen veel uitspraken boven die onaanvaardbaar waren, dus het was in geen enkel opzicht een karaktermoord."

Dat de zeven speelster die een klacht hebben ingediend hun verklaringen op elkaar hebben afgestemd, ontkent hun advocate.